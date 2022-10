Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, tras foto que preocupó a fans, ¿no aparece?

Amaia Montero es una de las cantantes españolas con más reconocimiento en el mundo. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, cosechó fama con la agrupación y se dio a conocer en diferentes países tras los éxitos de la banda.

Pero el pasado fin de semana la artista preocupó a sus seguidores con una fotografía en la que lució irreconocible. La imagen le dio la vuelta al mundo y muchos de sus fans comentaron sobre el aspecto físico de la cantante, quien luce ‘demacrada y destruida’ según algunos de ellos.

Por otro lado, sus más acérrimos fans han inundado el muro de cuenta oficial de Instagram con mensajes brindándole su apoyo y mucho amor. Comentarios a los que la artista española nunca contestó y por eso se encendieron las alarmas de una posible desaparición.

Por ese motivo, el programa Espejo Público contactó a la hermana de la cantante, Idoia Montero, quien aseguró que su familia sintió presión por los que acuden a ellos preguntando por la salud mental de Amaia y dio a entender que la única persona que puede referirse a ese tema es precisamente ella. Sin embargo, afirmó que ella no se encuentra pasando por su mejor momento, esto sería una prueba de los enigmáticos mensajes de la cantante en sus redes sociales.

Con respecto a la supuesta desaparición de la artista, su hermana afirmó que no es cierto que no sepan sobre su paradero, respuesta con la que se entendió que la cantante, por el momento, no quiere dar explicaciones sobre su situación emocional actual.

Lo cierto es que, hasta ahora, la intérprete de éxitos como 'Rosas' y 'La Playa', después de la polémica fotografía, publicó dos post y mantuvo sus redes sociales activas.

