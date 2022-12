ManuTop: cinco villancicos interpretados por grandes artistas en el mundo

La ‘entaconada’ Manuela Cardona habló este lunes en su popular ManuTop, de Agenda en Tacones, sobre cinco villancicos que pasaron a la historia por haber sido interpretados por grandes artistas.

Publicidad

5. Feliz Navidad en la voz de Moderatto.

4. Don Omar interpretó El Tambolirero.

3. Noche de Paz en la dulce voz de La Oreja de Van Gogh.

2. We Wish You a Merry Christmas.

Publicidad

1. Mi burrito Sabanero en la voz del cantante panameño Nigga.

Escuche el ManuTop:

Publicidad