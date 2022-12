¡Angelina Jolie rompe el silencio! Se refirió a su soltería tras la separación

Tras un año de separación con Brad Pitt, la actriz Angelina Jolie concedió una entrevista al diario Sunday Telegraph en el que confesó, entre otras cosas, que “ha sido un año emocionalmente hablando muy difícil”.



La famosa actriz de Hollywood y ganadora de un Oscar destacó el apoyo que ha tenido por parte de sus seis hijos, de quienes dijo “son extraordinarios” por haberla acompañado y haberse ayudado entre sí durante su separación de Pitt.



“Los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz porque llegará el día en que yo ya no esté", afirmó.



Jolie, de 42 años, contó además sobre las decaídas de salud que ha tenido a partir de su separación. Hace unos años fue sometida a una mastectomía doble, también se le extirparon los ovarios y a comienzos de 2017 desarrolló una Parálisis de Bell.



