Antes de la nieve: un viaje por los páramos colombianos y sus guardianes

El próximo lunes festivo 17 de noviembre, a las 8:30 p. m. por Caracol Televisión, los colombianos podrán conocer la riqueza de los páramos del país a través del documental “Antes de la nieve”, una producción de alto nivel visual y narrativo dirigida por Alessandro Angulo y apoyada por el programa Mi Páramo de Bavaria. La pieza sigue el recorrido del músico Andrés Cepeda y del biólogo Mateo Hernández, quienes se adentran en algunos de los ecosistemas más frágiles y vitales de Colombia.

Hernández explicó que el viaje se desarrolló durante “varias semanas repartidas en dos meses”, entre enero y febrero de este año. En ese tiempo, los protagonistas recorrieron tres de los páramos más emblemáticos del país: Santurbán, Chingaza y El Tablazo. Según contó, esta travesía permitió no solo registrar la imponencia natural del ecosistema, sino también acercarse a quienes han habitado estas montañas por generaciones.



Los guardianes del páramo: comunidades que protegen la vida

Uno de los ejes centrales del documental es el papel de las comunidades que viven en altura. Hernández destacó que una de las mayores virtudes de la producción es su capacidad de mostrar ese vínculo entre el territorio y quienes lo cuidan. “Yo creo que una de las cosas que más rescato del documental es ese contacto con los habitantes del páramo… los llamamos los guardianes del páramo”, afirmó.

El biólogo recordó que poblaciones como Vetas, en Santander, existen desde hace más de 400 años y que su presencia ha sido fundamental para la conservación. También relató la transformación histórica en zonas como Chingaza: “Antiguamente… los abuelos cazaban todos los pumas y los osos. Hoy los descendientes están dedicados a conservar, a poner cámaras trampa y a cuidar el páramo”. Para Hernández, el modelo ideal no es un páramo sin personas, sino uno donde sus habitantes tradicionales continúen preservándolo.



La música como camino en las alturas

El viaje también permitió mostrar el proceso creativo de Andrés Cepeda, quien compuso una obra inspirada en las noches de campamento y en la espiritualidad del paisaje. “Si está Andrés, nada mejor que saque la guitarra y componga algo inspirado en el páramo”, comentó Hernández. La canción, que se desarrolla a lo largo del documental, busca capturar la esencia de estos ecosistemas donde “la música está hecha de agua y viento”.

Con imágenes sobrecogedoras, historias de conservación y una mirada íntima a la biodiversidad, “Antes de la nieve” se presenta como un homenaje a la vida en las alturas. “Espero que lo disfruten mucho”, concluyó Hernández.

