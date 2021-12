Así le quedó el rostro a Yina Calderón tras tatuarse la cara

La empresaria e influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar que se hizo varios tatuajes en el rostro. También hizo un video explicando el significado de cada uno de ellos.

Una de las figuras que se tatuó fue una rosa que, para ella, significa la mujer, su sensibilidad y ternura. Otro fue el nombre de Guadalupe, en homenaje a una virgen. Además, reveló que, cuando sea madre, su primera hija llevará ese nombre.

Las estrellas, a un costado del pómulo, ya existían, lo único que hizo fue retocárselas. Por último está un corazón, cuyo significado sorprendió a más de uno.

"El corazón es para recordar a todas esas personas que me hicieron daño este año y que me sacaron una lágrima, tanto el el amor, familia, amigos, que cuando los necesitaba me dejaron. Me lo hice para recordar que no se puede confiar en todo el mundo", confesó.

Sobre los tatuajes en la cara

"Chicos, las decisiones en nuestro cuerpo son de nosotros mismos, los amo, pero porfa no juzguen, yo siempre los entiendo a ustedes. Es el inicio de algo nuevo y en el cual quiero me acompañen ", escribió Yina Calderón en Instagram.

Vea aquí sus tatuajes: