"Me muero": Yina Calderón confesó que duró cuatro días cepillándose con crema dental para animales

La empresaria y DJ de guaracha Yina Calderón confesó en sus redes sociales que, por descuido, terminó utilizando crema dental para animales. Esto ocurrió, según ella, cuando se le acabó la suya y encontró un recipiente muy parecido a una pasta dental convencional.

Yina Calderón dijo que el sabor de la crema dental era diferente, incluso, manifestó que no sabía a nada. Además, la misma vino con un cepillo de dientes exclusivo para animales, pero tampoco se dio cuenta que no era para el uso humano.

"Se me acabó la crema dental hace como 4 días y encontré una, incluso viene con un cepillo de dientes que me pareció extraño. Se me dio por detallarla y me di cuenta que llevo cuatro días cepillándome con crema dental para perros, gatos y equinos. Me muero", relató la influenciadora.

Vea aquí lo que dijo: