Así reaccionaron personas que esperaban a Yeison Jiménez para su presentación al enterarse que murió

La música popular en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento del reconocido cantante Yeison Jiménez, en un siniestro ocurrido la tarde del sábado 10 de enero de 2026.

El artista perdió la vida cuando la avioneta en la que se movilizaba, una Piper Navajo PA-31 de matrícula N325FA, colisionó en una zona rural de Boyacá apenas minutos después de haber despegado del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín. El impacto se produjo en terrenos de una finca ubicada en la vereda Romita, sector Marengo, en jurisdicción del municipio de Paipa.

En el lamentable accidente fallecieron las seis personas que se encontraban a bordo de la aeronave, sin que se reportaran sobrevivientes. Según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá, la lista de víctimas incluye, además de Yeison Jiménez, al capitán Hernando Torres, quien cumplía las funciones de piloto, y a cuatro integrantes del equipo de trabajo del cantante identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades departamentales expresaron su solidaridad y declararon duelo en todo el territorio boyacense ante la magnitud de la tragedia.

Accidente en el que habría muerto Yeison Jiménez Foto: suministradas

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar el momento en que las personas que esperaban a Yeison para su presentación de esta noche en las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, se enteraron de la noticia.



En el video un hombre dice que "tenemos que entregar una noticia que nos arruga el corazón y que nos parte el alma, señor alcalde. La información que estamos recibiendo a nivel nacional, nos están confirmando el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez".

En ese momento el público se escucha sorprendido y algunas personas rompen en llanto. "Como ustedes saben, teníamos programada una presentación con él, su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto, nos llena de consternación y bueno, yo creería que un hombre de estos que ha animado y ha dado alegrías a Colombia, esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades", dijeron los organizadores.

Además, la comunidad hizo un minuto de silencio, donde se quitaron los sombreros en memoria del artista. "Un aplauso al cielo para él", se escucha en el video.

Sobre las circunstancias de la muerte, los informes preliminares señalan que los decesos fueron consecuencia directa del accidente aéreo. La emergencia fue detectada gracias a la activación de la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió a las unidades de la Policía Nacional y los Bomberos de Duitama ubicar el punto exacto del choque en un área de difícil acceso.

Actualmente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil mantiene activados sus protocolos para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas que llevaron a la caída de la avioneta.