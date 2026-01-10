En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Entretenimiento  / Así reaccionaron personas que esperaban a Yeison Jiménez para su presentación al enterarse que murió

Así reaccionaron personas que esperaban a Yeison Jiménez para su presentación al enterarse que murió

En un video se puede observar el momento en que las personas que esperaban a Yeison Jiménez para su presentación de esta noche en las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, se enteraron de la noticia de su muerte.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

