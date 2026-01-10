En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Algún día le podré dar gracias a Dios por todo": las palabras de Yeison Jiménez en Blu Radio

"Algún día le podré dar gracias a Dios por todo": las palabras de Yeison Jiménez en Blu Radio

El artista dedicó su vida a cambiar la historia de su familia y fue una persona creyente de que era Dios el responsable de todo su éxito.

Publicidad

Publicidad

Publicidad