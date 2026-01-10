"Algún día le podré dar gracias a Dios por todo": las palabras de Yeison Jiménez en Blu Radio

Más de 10 años de carrera acompañaron a Yeison Jiménez en un camino lleno de éxitos en donde su música conectó con miles de personas. Su objetivo fue ser muestra de resiliencia y de que los sueños sí se podían hacer realidad, que, pese a las adversidades, siempre había un Dios viendo esos esfuerzos para hacer lo impensable.



El sueño que Yeison Jiménez no alcanzó a cumplir

En 2023, Jiménez acababa de lanzar “Vete”, una canción que iba a volverse uno de sus mayores éxitos y, por primera vez, había hecho algo nuevo en su carrera: una canción dedicada a Dios al lado de Alex Campos "Corro a tus brazos" y era una de muchos que en ese momento esperaban darle, pues aseguró que quería darle gracias en vida por todo lo que había hecho por él. Esperaba y soñaba con poder hacerle un EP 100 % dedicado a él, pues quería que su mensaje llegara a todo su público.

“No sabía que era la vida, que no sabía para dónde iba, que no sabía realmente hasta dónde me iba a llevar Dios. Es una canción muy natural, que llamo yo una canción natural. Es una canción que nace para hacer éxito, no para ser famosa, no para ser de momento, sino para quedarse (…) Pero si el mundo está así, conociendo a Dios, imagínate si nos olvidamos por completo de Dios. Entonces yo creo que es importante recordarle a la gente que hay un ser especial que nos acompaña, que nos ayuda, que nos enseña y que por muchos años lleva guiando mi vida, mi familia, mis sueños, mis metas, mis ganas de salir adelante”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Aseguró que algún día sabía que iba a poder darle las gracias por todo en persona, pero antes quería que a través del don le dio pudiera acercar a más personas, en donde más allá de la música se pudiera conectar con corazones.

“Si fuera fácil todos serían famosos, todos tuvieran dinero. Pero que vale la pena, si vale la pena. Quien tiene la última palabra es diez. Quien te da la oportunidad o no te la da es Dios, así de sencillo. Entonces yo creo que hay que comentarle mucho los planes de uno al Señor, a ver si él los apadrina. Y hay que luchar, remar, remar, remar, hacer las cosas bien, seleccionar muy buenos estudios, hacer buenos vídeos, promocionar demasiado. Y en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad”, añadió.



El niño de Manzanares que cumplió sus sueños

Oriundo de Manzanares, Caldas, creció entre lujos y dolor en una historia que lo motivó en querer sacar a su familia adelante. Llegó año después a Bogotá con una maleta cargada de sueños en donde vivió en barrios difíciles en donde la calle le forjó el carácter y le ayudó a entender la diferencia del bien y el mal.

Mientras ayudaba en Abastos se dedicaba en un humilde estudio a construir un legado, pese a que muchos no creían en él nunca se rindió y se levantó día a día pensando en que algún día eso se haría realidad. En el camino perdió amigos y gente muy querida, que lo motivaron a no rendirse y los sueños con el paso de los años se fueron cumpliendo hasta convertirse en uno de los artistas más grandes de la historia, llenado como referente de la música popular por primera vez el estadio El Campín de Bogotá.

Yeison Jiménez en El Campín // Foto: suministrada