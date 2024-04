Así reaccionó Shakira cuando en su adolescencia la llamaron gorda

Shakira es una de las artistas latinoamericanas más importantes en la industria musical. Desde hace varios años, la colombiana es noticia por su talento, su música y sus movimientos de cadera, pero no siempre la cantautora tuvo ese espectacular cuerpo.

Años de gimnasio y una alimentación saludable combinada con sus rutinas para sus bailes en los diferentes escenarios donde se presenta ayudaron al resultado del escultural cuerpo de la barranquillera.

En un clip de hace varios años a Shakira,cuando era una adolescente, le preguntaron sobre lo que pensaba de quienes la tildaban de gorda y su reacción fue contundente. Los comentarios en el video del usuario @pedrodazatv no se hicieron esperar.

“Uno de los comentarios que me sacaron hace poco es que estaba muy gorda, que, así como iba a ganar el concurso de la cola iba a ganar el de la mejor barriga de la televisión. Ahí me puse las pilas y ¿cómo que barriga? Entonces abdominales todos los días y dele”, dijo la colombiana.

Y agregó cuándo se le preguntó si le dio rabio dicho comentario, “No, me dio fue risa”.

Por supuesto, los internautas reaccionaron a este clip, que ya cuenta con más de 3.200 ‘Me Gusta’ y más de 132.000 reproducciones, dejando cientos de mensajes en los que destacaron la cara de la hermosa barranquillera en su etapa de adolescencia.

“Shakira cuando hablaba como Colombiana”; “La cara igualita a sus chiquis"; "Como criticar el cuerpo de una niña por dios!"; "Deberás que igualita a sus nenes. Me alegra que tomo el comentario de la mejor manera y se puso las pilas como dice"; "Estaba niña no gorda pero que bueno que les cerró la boca Felicidades y bendiciones para ella" y "Los cachetotes siempre se le notan", fueron algunos de los comentarios.

Blu Radio / Shakira Foto: @Shakira

Ya había hablado sobre su cuerpo

La estrella colombiana en el 2009 reconoció que, hace unos años, no habría sido capaz de grabar un vídeo tan atrevido como el de 'La Lob'. Lo cierto es que años después la intérprete de 'Ojos así" y "Waka waka" mostró sus destellos de sensualidad.

"Era muy insegura a los veintitantos, nada me satisfacía. Quería ocultarme del resto del mundo", dijo en su momento.

"Siendo adolescente estaba gorda, pero en aquella época no me importaba mi apariencia física, estaba demasiado ocupada escribiendo canciones. Sé que la imagen es muy importante en este negocio, y a lo largo de los años he ido descubriendo cómo sacar partido a mi cuerpo. Sin embargo, no me considero para nada una diosa o un sex-simbol."