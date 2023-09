Aterrador video creado con IA de Peso Pluma anunciando su fecha de muerte causa furor en redes

El popular cantante Peso Pluma ha desatado una ola de conmoción en las redes sociales con un video inquietante en el que una inteligencia artificial predice su posible fecha de fallecimiento.

El video, que ha acumulado más de ocho millones de reproducciones en la plataforma TikTok, ha generado un fenómeno viral que ha dejado a los fanáticos del artista y a la comunidad en línea en estado de shock. En esta grabación, se revela la fecha en la que el músico podría encontrar un destino trágico.

La verdad detrás del video de Peso Pluma

Este impactante anuncio llega tras la cancelación del concierto programado para el 14 de octubre en Tijuana, México. La decisión de Peso Pluma de anular el evento fue motivada por serias amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, la IA ofrece una visión aterradora de lo que podría ocurrir si el cantante decidiera presentarse en la ciudad fronteriza.

En el video, se escucha la voz de Peso Pluma narrando su situación actual: "Puede que me asesinen el próximo 14 de octubre. Soy Peso Pluma y me he visto envuelto en una gran polémica en estos últimos días". El artista, conocido por su éxito mundial "Ella baila sola", se expresa con franqueza sobre las amenazas que ha recibido de un grupo de narcotraficantes mexicanos.

Publicidad

El cantante, cuyo ascenso meteórico lo ha posicionado como una de las revelaciones musicales del año, desató controversia al adentrarse en el género de los narcocorridos, que hacen referencia a los narcotraficantes mexicanos. Esto lo puso en el radar del Cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes lo amenazaron de manera directa.

Amenazas de muerte a Peso Pluma

A pesar de las advertencias y la cancelación de varios conciertos, el video de la IA muestra a un Peso Pluma decidido a no ceder ante la intimidación. "Yo planeo dar un concierto el 14 de octubre", afirma el cantante.

El video incluso presenta las inquietantes pancartas que aparecieron en Tijuana, en las que se le insta a abstenerse de presentarse bajo amenaza de un desenlace trágico.

Publicidad

La situación ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde los seguidores de Peso Pluma expresan su apoyo y preocupación por la seguridad del artista. La incertidumbre sobre el desenlace de este inusual episodio mantiene en vilo a la comunidad en línea y a los fanáticos del reconocido cantante.

Le puede interesar: