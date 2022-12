¿Atrevido? Así reaccionó Shannon de Lima a seguidor que la llamó “mantenida”

La modelo Shannon de Lima y novia del futbolista colombiano James Rodríguez, es noticia por la respuesta que le dio a un seguidor que la llamó "mantenida".

Shannon se cansó de los comenarios negativos y le respondió a un hombre que, además de llamarla "mantenida", crítico su cuerpo.

"Esa mujer usa mucho photoshop en sus publicaciones. La verdad es un cuerpo que no inspira nada, ni glúteos tiene. Pero como todos sabemos que ella lo que le gusta es un hombre que la mantenga. Pobre James no sabe en la que calló y que se lo digan sus ex", escribió el seguidor de la modelo.

Ante esto, Shannon de Lima, visiblemente molesta, respondió lo siguiente:

"Pues sin Photoshop me tiene todos los días y mucho amor tengo

¿qué problema cierto? Besitos y sí sabe, ya dos años se sabe mucho", indicó la venezolana.

Vea aquí la publicación:

