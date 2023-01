Lo volvió a hacer: Bad Bunny arremetió contra fanáticos que quisieron tomarle fotos en una discoteca

El cantante Bad Bunny ha sido blanco de críticas estos días por la reacción que tuvo con una seguidora que intentaba tomarse una selfie con él . El artista, en ese momento, tomó el celular de la joven y lo lanzó al suelo, quedando tanto ella, como quienes lo perseguían, atónito. Pues bien, el artista volvió a hacer lo mismo, pero esta vez en una discoteca de República Dominicana.

En esta ocasión no fue solo un celular el que lanzó, sino dos. El hecho quedó registrado en un video en el que se ve al artista en medio de una rumba rodeado de decenas de personas que buscaban una foto y que, con sus teléfonos en mano, no se esperaban la reacción.

Bad Bunny ya había reaccionado en redes sobre este tipo de acercamientos

El cantante, vía Twitter, se pronunció sobre el primer episodio advirtiendo que, si volviese a pasar, iba a tener la misma reacción. Su comportamiento ha tenido críticas y halagos entre sus miles de seguidores y hasta de personalidades del mundo.

"La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", trinó.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Estos hechos se dieron cuando el artista decidió retirarse temporalmente de las tarimas, después de un año exitoso para él, en el que lideró las principales listas musicales en todo el mundo en diferentes plataformas.

En entrevista con la revista Billboard, el puertorriqueño confirmó que en este año se retirará, temporalmente, de los escenarios para descansar.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cu*" expresó.

