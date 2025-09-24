¿Beéle, el culpable de que el afrobeat se vuelva el más escuchado en toda Colombia?

En 2024, Colombia y la música comenzó a vivir una evolución en su música con la llegada del ritmo playero del afrobeat, además del aumento de artistas dedicados 100 % a esta forma de crear música y que llevan al país a ser capital de otro género musical, como sucedió antes con el reggaetón.

Según cifras oficiales de Spotify, Beéle y Kapo son hoy dos de los grandes exponentes del afrobeats latino: con más de 36 y 34 millones de reproducciones globales, respectivamente, están abanderando el género desde una raíz auténtica.

Esto ha llevado a que Colombia se convierta en capital de este género musical en donde sus canciones tienen un alcance global, prueba de ellos ha sido la ‘La Plena- W Sound 5’ de Beéle, que se ha mantenido por varios meses en el top 50 global.

'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums // Foto: Big Ligas

Pero también ha ayudado que artistas como Karol G, Feid y J Balvin comenzaran a explorar estos ritmos para romper barreras en países que, antes, era difícil que el afrobeat tuviera un protagonismo.



Ese impulso también ha amplificado a quienes llevan tiempo construyendo esta escena. Luister La Voz y Criss y Ronny son dos nombres con trayectoria sólida que hoy recogen el fruto de años de conexión con el público.

“Pero el fenómeno no se detiene ahí. En el último año a nivel global, otras nuevas voces han explotado con fuerza: Barboza creció un 5,313 % solo en 2025; ARIA VEGA aumentó sus escuchas más del 60 %; Hamilton en un 94 %; y Zaider en un 64 %. Cada uno con su estilo, todos están ampliando el mapa del afrobeats desde Colombia y consolidando al país como una incubadora vibrante de talento y expansión global”, contaron desde Spotify.