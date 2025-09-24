En vivo
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Beéle, el culpable de que el afrobeat se vuelva el más escuchado en toda Colombia?

¿Beéle, el culpable de que el afrobeat se vuelva el más escuchado en toda Colombia?

Este género musical toma fuerza cada día y Colombia toma protagonismo como uno de los países que más lo consumen, según cifras oficiales de Spotify.

Beéle.jpg
Beéle //
Foto: Instagram @beele
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

En 2024, Colombia y la música comenzó a vivir una evolución en su música con la llegada del ritmo playero del afrobeat, además del aumento de artistas dedicados 100 % a esta forma de crear música y que llevan al país a ser capital de otro género musical, como sucedió antes con el reggaetón.

Según cifras oficiales de Spotify, Beéle y Kapo son hoy dos de los grandes exponentes del afrobeats latino: con más de 36 y 34 millones de reproducciones globales, respectivamente, están abanderando el género desde una raíz auténtica.

Esto ha llevado a que Colombia se convierta en capital de este género musical en donde sus canciones tienen un alcance global, prueba de ellos ha sido la ‘La Plena- W Sound 5’ de Beéle, que se ha mantenido por varios meses en el top 50 global.

'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums.jpg
'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums //
Foto: Big Ligas

Pero también ha ayudado que artistas como Karol G, Feid y J Balvin comenzaran a explorar estos ritmos para romper barreras en países que, antes, era difícil que el afrobeat tuviera un protagonismo.

Ese impulso también ha amplificado a quienes llevan tiempo construyendo esta escena. Luister La Voz y Criss y Ronny son dos nombres con trayectoria sólida que hoy recogen el fruto de años de conexión con el público.

“Pero el fenómeno no se detiene ahí. En el último año a nivel global, otras nuevas voces han explotado con fuerza: Barboza creció un 5,313 % solo en 2025; ARIA VEGA aumentó sus escuchas más del 60 %; Hamilton en un 94 %; y Zaider en un 64 %. Cada uno con su estilo, todos están ampliando el mapa del afrobeats desde Colombia y consolidando al país como una incubadora vibrante de talento y expansión global”, contaron desde Spotify.

Música

