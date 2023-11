Billboard Music Awards 2023: ¿Cuándo y dónde verlos en vivo?

Los Billboard Music Awards se realizan el 19 de noviembre con las actuaciones de Morgan Wallen, Stray Kids, New Jeans, David Guetta, Karol G y demás actuaciones de grandes artistas. Los premios rinden homenaje a los personajes más relevantes en la música en las listas de Billboard.

Las actuaciones empiezan a las 8:00 de la noche hora Colombia y se podrán ver gratis por medio de BBMAs.watch y de las redes oficiales de los Billboard (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter).

El programa completo cuenta con entrevistas, contenido entretelones, algunos ganadores que les entregan el premio antes de la ceremonia, las actuaciones y la celebración de Hip-Hop 50.

Las presentaciones y la entrega de premios tendrán lugar en diversos sitios alrededor del mundo, en medio de giras agotadas y locaciones personalizadas.

En esta edición Spotify Fans First y BBMAs le han dado un “ticket dorado”, para asistir a la ceremonia, a los fans que han escuchado más horas de música durante el último año y han ayudado a sus artistas favoritos a alcanzar los primeros puestos en las listas de Billboard.

Karol G abrirá las presentaciones, la cantante en sus historias de Instagram anunció la presentación de nueva música. También estará Mariah Carey con un número festivo basado en Aspen de “All I Want for Christmas Is You” y Rexha y Guetta interpretarán su éxito mundial “I’m Good (Blue)” y su subsiguiente “One in a Million”.

Taylor Swift lidera las nominaciones para los BBMA 2023 con menciones en 20 categorías, seguida de cerca por Wallen y SZA, quienes también cuentan con 17 menciones cada uno. The Weeknd acumula 16 nominaciones, mientras que Drake y Zach Bryan tienen 14. Luke Combs cuenta con 10 menciones, seguido por 21 Savage, Metro Boomin y Miley Cyrus con nueve cada uno. Beyoncé y Rema tienen siete nominaciones, Bad Bunny y Peso Pluma seis, y Ariana Grande, Guetta, Eslabon Armado, Karol G, NewJeans y Selena Gómez cuentan con cinco cada uno.

Primera presentación de Stray Kids y NewJeans en los Billboard

Stray Kids debutará con sus dos sencillos “S-Class”, de su álbum 5-Star que ocupó el número uno en los Billboard 200 y “LALALALA”, de su último lanzamiento Rock Star.

NewJeans interpretará “Super Shy” y “OMG”, que entraron al Hot 100 este año y la primera canción en su octava semana consecutiva ocupó el puesto 95.

