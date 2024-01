Blessd estrena su nuevo álbum 'Si sabe' junto a un partido de estrellas en EE.UU.

Luego de semanas de espera, Blessd estrenó este jueves, 25 de enero, su nuevo álbum 'Si sabe' que ya se había viralizado en TikTok por su canción 'Condenado al éxito II' donde el paisa cuenta su historia en un ritmo por los barrios de Medellín. "Se nos dio todo, gracias a Dios", dijo el cantante cuando lo anunció.

El álbum salió a las 7:00 de la noche en Spotify, que de inmediato se disparó en reproducciones por parte de los seguidores de Blessd. Desde Miami, Estados Unidos, el paisa compartió con un estrella del fútbol demostrando su amor a Medellín y a Atlético Nacional, pues invitó varias leyendas del club verdolaga para que lo acompañaran en "un día histórico de su carrera".

La canción 'Condenado al éxito II' ya era viral en TikTok antes de su estreno, en especial por una parte que, según muchos, inspira a lograr grandes cosas: "Todo se nos dio, quién lo iba a pensar. Sirvieron los rosarios y mi abuelita al rezar. Me acuerdo que antes pensaba que no se me iba a dar, ahora con los míos no paro de celebrar. Mucho carro, mucha joya y mucha chimba, pero la energía de Steven es la misma. En bolsillo de billete y en el rostro la sonrisa, ahora todos los días son Merry Christmas", dice la letra.

En un directo en su cuenta de Instagram, Blessd agradeció por al poyo que lo ha llevado al éxito y espera no defraudar a todos los que siempre han creído en él. Según el paisa, está orgullo de representar el barrio y a toda Medellín.

El álbum de Blessd también trae importantes colaboraciones con artistas como Feid, Sky Rompiendo, Peso Pluma, Ryan Castro, Jory Boy, Pirlo o Bryan Myers, quienes le dan un gran toque a la música del bendito en el mundo.