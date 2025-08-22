Publicidad

Entretenimiento  / Blessd y Anuel AA vuelven a unirse en una canción, la quinta en dúo

Blessd y Anuel AA vuelven a unirse en una canción, la quinta en dúo

Actualmente el puertorriqueño y el colombiano, que ya se habían unido antes en éxitos como 'Deportivo' o 'Mírame remix', están haciendo una gira conjunta por Estados Unidos y Canadá.

Foto: Facebook: Blessd
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 22, 2025 11:29 p. m.

El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd lanzaron este viernes 'Pórtate Bonito', su quinta colaboración en la que exploran ritmos como el afrobeat y el trap, informaron los equipos de los artistas.

"Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y (el productor) Ovy (on the Drums), hicimos este tema pensando en ustedes", expresó el puertorriqueño, citado en un comunicado de su equipo.

El cantante de 'Sola' o 'China', entre otros éxitos, detalló que este es el segundo sencillo de su próximo álbum, 'Real hasta la muerte 2'.

"A toda la fanaticada y a los que han estado gritando 'Real Hasta La Muerte' en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos 'Portate Bonito', añadió Anuel AA.

Blessd, por su parte, aseguró: "Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. 'Pórtate Bonito' es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van 5 canciones juntos y lo que falta".

Actualmente el puertorriqueño y el colombiano, que ya se habían unido antes en éxitos como 'Deportivo' o 'Mírame remix', están haciendo una gira conjunta por Estados Unidos y Canadá que comenzó el pasado 14 de agosto en Ontario y culminará el próximo 21 de septiembre en Tampa.

