Blessd conmovió las redes por compartir fotos de cuando no era famoso: dormía en el piso

Fue por medio de las historias de Instagram donde el cantante colombiano Blessd decidió compartir imágenes que acompañó con profundos mensajes sobre lo que ha sido su proceso de crecimiento personal y en la industria musical.

Según dejó ver en las imágenes compartidas en sus redes, siempre fue una persona de bajos recursos que salió adelante gracias a su talento por la música.

Las imágenes conmovieron las redes sociales y las capturas de pantalla de sus historias se han viralizado. En las imágenes se puede observar cómo en un momento de su vida, antes de adquirir la fama que actualmente tiene, dormía en el piso e incluso la estructura de la casa donde vivía no era la mejor, pues faltaban partes por pintar.

Cada una de las historias las acompañó con profundos mensajes; en la primera escribió: “Eso era lo máximo que tenía, un iPhone 6 robado, que no servía ni para llamar y dormía en el piso. Pero ahora, gloria a Dios padre celestial, lo tengo todo y se lo debo a él. Ustedes también lo pueden lograr porque todo está en la cabeza y si lo pueden soñar lo pueden hacer”. Este mensaje lo acompañó con una imagen donde se le ve durmiendo en el piso con el celular mencionado.

En otra de las imágenes compartidas en sus historias, la acompañó con una imagen subiéndose a su avión privado junto con el siguiente mensaje: “Yo sé que peleo mucho y a veces meto en miles de problemas, pero es porque nunca me aguanté nada, siempre peleo por lo mío y si un pirobo me quiere ver mal, me le paro como mi papá me enseñó. Familia, así somos los que nacimos en una comuna, que puedo hacer yo si soy disparado y no soporto nada, pero aquí hay un ser humano con un corazón bello que disfruta todo lo que logra. Gracias a ustedes, porque sin ustedes no estuviera ni existiera. Estoy sentimental, ya no subo más, los amo. Perdón la ortografía, prometo aprender”, fueron las palabras del artista en su historia de Instagram, donde reconocía cómo se comporta en algunos momentos de su vida y lo que lo ha llevado a ser así, pues según ha dejado ver su vida no ha sido fácil.

La última foto que agregó fue una de él en sus inicios en la música, donde se decía que se amaba y que había cumplido sus sueños. “El único gesto es creer y algunas veces creer llorando. Te amo, rey, lo lograste”, indicó.

Publicidad

El artista dejó entrever lo que ha hecho a lo largo de los años para lograr la fama y el reconocimiento que en la actualidad tiene, mostrando cómo ha sido su vida en realidad y sin esconder de que viene de una comuna en Medellín y de que siempre fue de escasos recursos, pero que salió adelante gracias a la música que hoy se escucha en muchas partes del mundo.