Cuidado con estas "red flags" si va a vivir en arriendo: omitirlas le puede salir muy caro

Cuidado con estas "red flags" si va a vivir en arriendo: omitirlas le puede salir muy caro

Más del 70 % de la demanda de arriendo se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Ante este panorama, expertos del sector advierten sobre señales de alerta que suelen pasar desapercibidas.

