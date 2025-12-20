Cuidado con estas "red flags" si va a vivir en arriendo: omitirlas le puede salir muy caro

Muchas personas buscan independizarse o tener vivienda propia, pero no es un camino sencillo para todos. Por esa razón, miles de ciudadanos optan por arrendar. Sin embargo, la búsqueda digital de vivienda también ha traído riesgos que pueden salir caros si no se identifican a tiempo.

Más del 70 % de la demanda de arriendo se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Ante este panorama, expertos del sector advierten sobre señales de alerta que suelen pasar desapercibidas, pero que terminan convirtiéndose en malos negocios o en conflictos posteriores entre arrendadores y arrendatarios.



Red flags al arrendar vivienda en Colombia

Uno de los primeros focos de alerta suele aparecer desde el aviso publicado en redes sociales o portales web. Según entidades inmobiliarias como Fincaraíz, hay errores recurrentes que afectan la transparencia del proceso y la confianza del arrendatario. Entre las señales más comunes están:



Metros cuadrados poco claros: cuando no se especifica el área total del inmueble, resulta difícil evaluar si se ajusta a las necesidades reales.

cuando no se especifica el área total del inmueble, resulta difícil evaluar si se ajusta a las necesidades reales. Descripciones vagas o incompletas: no detallar si el apartamento tiene ascensor, es interior o exterior, o cuenta con zonas comunes, genera desconfianza inmediata.

no detallar si el apartamento tiene ascensor, es interior o exterior, o cuenta con zonas comunes, genera desconfianza inmediata. Falta de fotos clave: la ausencia de imágenes de la cocina, los baños o las habitaciones reduce la credibilidad del aviso.

la ausencia de imágenes de la cocina, los baños o las habitaciones reduce la credibilidad del aviso. No indicar piso y torre: en propiedad horizontal, este dato es determinante y su omisión suele llevar al descarte inmediato.

Estas señales no solo dificultan la comparación entre opciones, sino que también pueden ocultar problemas estructurales o condiciones poco favorables para quien va a arrendar.

Arriendos en Colombia. Foto: Blu Radio y Freepik

Contratos de arriendo en Colombia: detalles que pueden salir muy caros

Otra alerta importante aparece cuando no es claro qué incluye el valor del canon de arrendamiento. En estratos 3 y 4, donde los arriendos suelen oscilar entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales, no especificar si la administración, el parqueadero o el depósito están incluidos puede desajustar el presupuesto desde el primer mes.



Otros factores que generan preocupación son:

No aclarar políticas sobre mascotas, hoy consideradas parte del núcleo familiar.

Omitir los requisitos para arrendar, como fiador, pólizas o tiempos de aprobación.

No mencionar restricciones del conjunto residencial, como horarios, niveles de ruido o uso de zonas comunes.

Estos vacíos de información suelen derivar en conflictos entre arrendador y arrendatario una vez firmado el contrato.



Avisos desactualizados y promesas falsas al buscar arriendo

Al buscar arriendo, es clave tener en cuenta que un aviso sin actualización reciente es una de las red flags más frecuentes. Publicaciones antiguas o con información que ya no corresponde a la realidad pueden hacer perder tiempo y oportunidades valiosas. A esto se suma que las descripciones exageradas o con atributos inflados terminan afectando la credibilidad del inmueble.



Desde el sector inmobiliario recomiendan priorizar avisos completos, claros y actualizados. De acuerdo con Fincaraíz, mejorar la calidad de la información no solo protege al arrendatario, sino que también agiliza los cierres y fortalece la confianza en un mercado que hoy es altamente competitivo.