No activar

'Bon Jovi' superó el inglés del jurado de Yo Me Llamo: "Tu pronunciación es increíble" Hasta Amparo Grisales quedó sorprendida con el inglés de 'Bon Jovi' en el escenario de Yo Me Llamo. Las caras de César Escola y Pipe Bueno dejaron claro que no entendían mucho lo que hablaban.