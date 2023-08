"Sí te llamas": la 'Mosca Tsé-Tsé' le dedicó su presentación en Yo Me Llamo a su mamá

Desde el sur del continente con la pasión del rock en español llegó la 'Mosca Tsé-Tsé' al escenario de Yo Me Llamo , que logró emocionar al jurado por su excelente interpretación del artistas argentino.

Con la mejor actitud, sus gafas oscuras y su pinta rockera, la 'Mosca' se apoderó del escenario de Yo Me Llamo para entonar míticos temas como 'Te quiero comer la boca' o 'Todos tenemos un amor', que, por supuesto, emocionó a Amparo Grisales que no dudo dos veces en darle luz verde.

Pero la emoción se la dio César Escola, oriundo de Argentina, quien vio reflejado la cultura de su país y el ímpetu del artista en la interpretación este lunes, 31 de julio, de este hombre en Yo Me Llamo.

"Lo dude un poco al comienzo, pero sin duda sí te llamas la 'Mosca'", le dijo Escola al doble del argentino, quien rompió en llanto y aseguró que cuando su madre aún vivía era fanática de Yo Me Llamo, por lo que le dedicaba las luces verdes a ella al cumplirle un sueño.

Publicidad

El único que no quedó convencido con la actuación de la 'Mosca' fue Pipe Bueno, quien dijo que le faltó volumen y por ahora no se llama, pero lo retó a que logre cambiar su opinión en la próxima ronda de Yo Me Llamo.

Yo Me Llamo gana rating día a día

En la noche de su estreno, el concurso de imitación musical Yo me llamo , alcanzó 12.3 de rating y 46.9% de share con más de 9 millones de colombianos conectados, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la televisión colombiana en lo que va corrido del 2023.

El concurso más querido por los colombianos y en el cual participan Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, conquistó el prime time del país con un share promedio de 49.6% y un rating personas de 12.7%.

Publicidad

Le puede interesar