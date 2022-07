Él es Edinson Torres, el imitador quindiano que ganó el concurso ‘Yo Me Llamo’ en Panamá

Edinson Torres Rondón, un caleño con arraigo en el Quindío , fue el ganador de la cuarta temporada del programa de concurso Yo Me Llamo en Panamá. El triunfador de esta versión del taquillero reallity imitó a Leonardo Favio.

El imitador quindiano dice que nació como artista en Armenia. Su oficio consistía en “perifonear” en los almacenes de la ciudad y trabajar como animador en las calles, sin embargo, fue después de la pandemia que en medio del rebusque decidió cantar en los espacios públicos para ganar dinero.

“Cantaba mucha balada, pero cuando cantaba yo Leonardo Favio veía que había mucha empatía de la gente y me daban más dinero. Incluso una vez me dieron 50.000 pesos para que cantara ‘La Rubia del Cabaret’”, comentó.

Fue así como decidió concursar en la última versión de Yo Me Llamo en Colombia , sin embargo, su competencia más fuerte Sergio Moscoso, lo sacó en los primeros capítulos.

“Llego y me presento a Yo me llamo Colombia, los tres jurados me dan un sí, paso a Bogotá y en Bogotá me doy cuenta de que hay otro ‘Leonardo Favio’. A él le colocan ‘Ella ya me olvidó’ a mí me colocan ‘Más que un loco’, una canción que muy difícil que no la tenía muy bien preparada y cuando hice la segunda presentación en Bogotá me sacaron ahí mismo”, puntualizó.

La decisión del jurado lo llevó a probar una segunda oportunidad en el exterior en donde se cumplía la cuarta versión de este popular programa en Panamá, tras presentar audiciones quedó elegido y avanzó hasta la fase final compitiendo con personalidades propias del país, sin embargo, su carisma y su talento lo llevó a ser el primer ciudadano extranjero en ganar el concurso.

"Las personas son muy de votar siempre por la gente aquí de Panamá, le dicen la gente del patio, siempre votan por la gente de Panamá pero yo desde que llegué el primer día la gente se enamoró", sostuvo el imitador.

Edinson Torres regresará el 3 de agosto a Colombia en donde espera ser recibido por su familia quienes fueron clave en este proceso, pues lo apoyaron y jamás dudaron de sus capacidades y de sus sueños.

