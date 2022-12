Brad Pitt, en problemas por no pagar remodelación de su casa en Francia

El diario Liberátion reveló una decisión judicial tomada el pasado 19 de abril por la justicia francesa, en la que obliga al actor a pagar la suma de USD 662.982.



Al parecer, el actor habría faltado en impago por no desembolsar el dinero a la artista francesa Odile Soudant, quien se encargó de remodelar su mansión de Miraval, en la Provenza Dicho contrato se habría firmado en el año 2010



La propiedad fue adquirida por el actor en el año 2008 junto a su exesposa Angelina Jolie.



La batalla legal duró tres años hasta que el órgano falló a favor de la artista, quien en alguna ocasión había advertido por el quiebre de su empresa, a partir de la falta del actor. "Mis cuentas bancarias están al límite, ya no puedo utilizar mi tarjeta de crédito y mi empresa está a punto de quebrar. No te pido que pagues todo, al menos una parte", dijo la artista.



Por su parte, Brad Pitt está reclamando como propia la concepción de la iluminación de los cuatro edificios de la mansión.



