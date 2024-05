Camilo Echeverry: "La curiosidad es mi único vehículo, mi motor"

El cantante colombiano Camilo Echeverryse sumergió en un proceso de exploración musical impulsado por la curiosidad, el mejor punto de partida que conoce, un viaje que lo trasladó hasta sus años de infancia y cuyo resultado es 'cuatro', su nuevo álbum de estudio.

"La curiosidad es mi vehículo, el único", reconoció el compositor en entrevista con EFE.

El disco, el cuarto de su discografía, y que se publicó la noche del jueves 24 de mayo, ofrece un recorrido por un muestrario de géneros y ritmos tropicales que remiten a los que tiene anclados en la memoria y que se activaron tras un reciente viaje a su natal Montería, en el norte colombiano.

El disparador fue una caja de cintas (casetes) que aún guardaban sus padres y que contenían infinidad de temas que grabaron en la radio de entonces, canciones de salsa, merengue, vallenato, cumbia, entre otros, y que fueron la banda sonora de los primeros años del cantante.

Publicidad

"Era tan diverso lo que había en esas cajas de casetes que formaron la persona que soy, y estoy muy agradecido de que haya sido tan diverso y tan especial y particular", explicó el colombiano.

Con este disco, grabado y producido en El Taller Creativo, el oasis y nuevo centro de operaciones que ha puesto en marcha en el barrio de la Pequeña Haití, en Miami, Camilo echa la mirada atrás con la perspectiva que le otorga su nueva paternidad.

Publicidad

Su esposa, Evaluna Montaner, se halla a meses de dar a luz al nuevo miembro de la familia: Amaranto.

En casa y bien acompañado

'cuatro' está compuesto por doce temas, de los cuales en realidad solo tres son nuevos ya que el resto fueron adelantados con un considerable éxito, como lo atestiguan 'Una vida pasada', a dúo con el cantante de música regional mexicana Carín León, o 'PLIS' junto a Evaluna.

A su esposa y madre de Índigo y Amaranto le dedica uno de los nuevos temas, 'Una canción de amor para la Pulga', una rendida declaración de amor con casi solo una guitarra acústica como único acompañamiento.

"Es la mujer más virtuosa que conozco, al lado de mi madre. Es una mujer llena de talentos", aseveró.

Publicidad

Los videos que acompañan a cada uno de los temas de 'cuatro' han sido dirigidos por Evaluna y Saumeth, todos ellos registrados igualmente en El Taller Creativo, donde además destacan los instrumentos musicales que fueron parte de este proceso y que han sido inmortalizados en la portada del álbum.

Camilo confirma haber estado bien acompañado en la gestación de este disco y, además de su esposa y familiares, menciona a Frank Fuentes, el percursionista de su banda y que ejerció de arreglista en esta producción, que además fue grabada completamente en vivo.

Publicidad

"Me siento muy orgulloso de haber escrito todas las canciones, producido todas las canciones, en la paz de este lugar, al lado de amigos que colaboraron en cada uno de los subprocesos", explicó el músico.

Para las letras de algunos de los temas que conforman el disco, Camilo sumó fuerzas con figuras como el dúo Mau y Ricky Montaner, o el reconocido productor y compositor Edgar Barrera.

"Me encantó la experiencia de grabar un álbum de géneros que no domino, de géneros nuevos. Me encantó la experiencia de confiar en los elementos que tengo para procesos que nunca había hecho, como arreglar vientos por ejemplo", ahondó.

Próxima gira por España y Estados Unidos

De este disco, el público ya conoce un 75 % de los temas, en vista de que fueron publicados de manera progresiva en grupos de tres canciones, presentados casi como "capítulos musicales" que tituló de forma escueta ('uno', 'dos', 'tres'), los cuales han quedado cerrados con la publicación del álbum.

Publicidad

Camilo se confiesa sorprendido con la recepción que han tenido los lanzamientos, pero ello le ha servido para confirmar que "casi siempre las cosas que se exploran con honestidad y con transparencia terminan tocando a las personas de maneras especiales".

Muchas de estos temas seguramente formarán parte del repertorio de la gira internacional 'Nuestro Lugar Feliz', que arrancará el próximo 8 de junio en A Coruña (España), a partir de donde continuará en ese país durante casi un mes y medio, en algunas fechas con localidades agotadas.

Publicidad

"El público español a mí siempre me ha recibido con mucha generosidad. Espero poder devolverles todo ese amor que me han dado a través de una experiencia bien bonita e inolvidable", confesó.

Tras una pausa entre julio y agosto con motivo del previsto nacimiento de Amaranto, Camilo continuará su gira con el tramo en Estados Unidos, que se extenderá más de un mes y comenzará el 26 de septiembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.