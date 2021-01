Integrante de Mau y Ricky dio positivo para COVID-19

En su más reciente publicación de redes sociales y a través de la cuenta oficial de los hermanos Montaner, Mauricio dio a conocer la noticia manifestando que hace unos días obtuvo el resultado positivo de su prueba de COVID-19.

“Los amo... sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien, he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena”, así inició su mensaje el reconocido cantante, el cual publicó junto a una fotografía suya en Instagram.

Además de esto, Mau, uno de los hijos del también cantante Ricardo Montaner, mencionó que: “He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles pa’ que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”.

La publicación ya cuenta con más de 135.000 ‘me gusta’ y cerca de 900 comentarios entre los que se puede observar el apoyo de varios de sus fans y otros artistas que le envían mensajes para una pronta recuperación.

Este no es el único caso de COVID por el que ha tenido que pasar la familia Montaner, pues meses atrás Evaluna anunció que había tenido coronavirus a finales del 2020.