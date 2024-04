Campanita entrega a Alex el chaleco de la muerte en el Desafío: "Eres machista y guache"

Comenzó el último ciclo del Desafío XX en el que estarán los cuatro equipos: Omega, Beta, Alpha y Gamma. Todo comenzó en el Box Rojo, donde los rosados triunfaron en la prueba de sentencia y hambre, mientras los azules se quedaron en la segunda posición y se alimentarán con solo tubérculos.

Campanita fue el hombre que no participó en esta prueba de fuerza por lo que sus compañeros le pidieron que fuera a entregar los chalecos que sentenciaron a los primeros participantes al desafío a muerte. Aunque al principio no quería ir, después aceptó llevar los maletines con estas prendas para dos equipos.

Sentencia a Alex

Antes de que llegara campanita a la casa naranja, el ambiente en Gamma era tenso, pues, después de perder otra prueba y quedarse sin comida, hubo discusiones entre las mujeres y los hombres por el nivel mostrado en el Box Rojo.

Cuando llegó Campanita, todas las mujeres lo abrazaron y la mayoría comenzaron a llorar, expresando que su buena energía las recargaba y agradecían verlo.

Después de esto, el bailarín decidió revelar que el chaleco iba para Alex, principalmente, por su actitud machista y su falta de respeto hacia las mujeres de Gamma.

"En Omega hemos conversado y nos hemos podido dar de cuenta que les faltas el respeto a las chicas, y creo que eres muy machista y guache. No solamente yo, sino todos. Entonces este chaleco es por eso. Me rompe que yo llegué y las chicas me lloren", comentó Campanita, quien recalcó que esta era una oportunidad para que cambiara su forma de ser en el Desafío XX.

Asimismo, el caleño le expresó a los otros hombres de Gamma que si ven una escena donde se le falta el respeto hacia las mujeres, deberían intervenir, pues tienen "mamás o hermanas" en las que pueden pensar.

Alex no expresó ninguna palabra de rechazo ante Campanita por sus comentarios, aceptó y se colocó el chaleco sin inconvenientes.

Segundo chaleco

Por otro lado, la primera mujer en tener el chaleco es este ciclo fue Beba, de Alpha, quien no ocultó su enojo por esa decisión y expresó que se la tenían montada para sacarla del Desafío XX.