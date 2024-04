Campanita se salva del Desafío a muerte y celebra con los pasos prohibidos: pura fiesta en Omega

Este viernes, en el Desafío XXse llevó a cabo la tercera prueba en el Box Negro. En esta prueba, ocho participantes se enfrentaron para demostrar por qué están en el Desafío y creer más en ellos mismos, asegurando su cupo y no ser eliminados; trabajo en el que Danilo y Acero, a pesar de dar lo mejor de ellos, no cumplieron su objetivo y tuvieron que ser eliminados.

Danilo, participante de Alpha, tuvo que enfrentarse con Campanita, Marlon y Hércules. Pero la puntería y la suerte no estuvieron del lado de Danilo, pues tuvo varias fallas en la prueba, objeto de eliminación.

"La voluntad de Dios ante todo, di lo mejor y me voy contento, muy feliz", dijo Danilo luego de su eliminación.

Sin embargo, el participante eliminado salió con la cara en alto y contó que se va a dedicar por completo al libro que ha estado escribiendo desde hace un tiempo. Dijo que la primera parte ya está escrita y que ahora, se enfocará en contar cómo ha podido cumplir sus sueños con determinación y mucho amor propio.

Por último, asegura que lo primero que hará al llegar a Ibagué será abrazar a su familia, pues es su principal motor para salir adelante.

Danilo, para muchos no fue aceptado de buena manera, por sus comentarios en varias ocasiones. pues muchas veces dijo que no confiaba en sus capacidades y sus contrincantes no notaban sus deseos de estar en el Desafío XX.

Por otro lado, 'Campanita' celebró de la forma que más lo identifica, bailando. Pues seguir en la competencia lo llenó de fortaleza y aumentó su amor propio, para seguir trabajando día a día en este sueño, con el que anhelaba durante toda su vida y ahora está cumpliendo poco a poco.

Esta noche en el Desafío XX también dio mucho de qué hablar, por el beso entre Renzo, participante del equipo Omega y Anamar de Gamma. Pues muchos televidentes han expresado que este momento era muy esperado.