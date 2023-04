Canción 'Peaches' de Mario Bros es acusada en redes de representar el "acoso"

El estreno de la nueva película de Super Mario Bros causó nostalgia en más de uno, pues la historia del fontanero más popular de los videojuegos conmovió a todos los seguidores de la popular saga de Nintendo con la novedosa canción 'Peaches'.

Sin embargo no ha todos les agradó la canción del carismático Browser, pues se ha levantado una polémica en torno al tema de 'Peaches', pues algunos usuarios en redes sociales aseguran que esta aprueba actitudes tóxicas como el "acoso" que recibió la princesa durante la cinta.

"No hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción"; "Se debe a que normalizamos ese 'amor' y ahora los niños crecerán creyendo que las mujeres les deben algo"; "Y no hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace gracia reírse del acoso", son algunos comentarios en redes sobre la canción.

Sin duda la personalidad del popular villano Browser bajo la voz de Jack Black, le dio un toque especial a esta cinta, pues enamoró, una vez más, a los seguidores de la saga de este popular antagonista.

Al igual que en la historia original de los videojuegos, Browser sigue a la princesa Peach pese a la negativa de Mario y Luigi de permitirle tenerla cerca; por eso, en esta cinta con la voz de Black Jack, el antagonista le dedicó una canción a su enamorada.

Por el momento la polémica se mantiene en redes sociales, pues ni productores ni la taquilla de la cinta se han visto afectados por esta situación ya que sigue llenando salas de cines.

'Peaches' es una canción que está generando sensación en redes sociales por su increíbles cifras de visitas gracias a Jack Black que le dio vida a la letra.

