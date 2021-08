Cantante Ana del Castillo cuenta la verdad sobre su deportación de Guatemala

En una entrevista para el programa Lo sé todo la cantante de música vallenata Ana del Castillo contó toda la verdad sobre su deportación de Guatemala.

Se había conocido que, al parecer, la artista había viajado a ese país a trabajar junto a su grupo, pero desmintió esa hipótesis y dijo que había sido invitada por Wilfran Castillo a una “parranda”.

“No me dejaron entrar, yo no iba a laborar, me invitó Wilfran a una parranda, el día iba a laborar, yo llegue fue a pasear”, indicó la cantante.

Por otro lado, la artista reveló que se encuentra soltera y enfocada en el lanzamiento de su primer trabajo discográfico.

Vea aquí las declaraciones: