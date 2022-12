Carlos Vives niega rotundamente que beso de fan fuera estrategia de marketing

El artista colombiano Carlos Vives pasó por los micrófonos de BLU Radio para hablar, entre otras cosas, de ‘Robarte un beso’, su último éxito musical, que ya tiene versiones en vallenato, salsa, pop, balada y urbana.



“Al principio estaba muy pendiente de las versiones que se hacían y le ponía mucho cuidado porque hay emisoras que se dedican a solo un género musical, después de un tiempo decidí solo pensar en la versión original, que es la del video, junto a Sebastián Yatra”, señaló.



Asimismo, el samario sostuvo que el beso que le robó una seguidora en pleno concierto de su gira por Canadá, como parte de ‘La fiesta de todos’, no se trató de una estrategia publicitaria para lanzar el disco.



“Yo fui el único que llegué a pensar que el beso robado en el concierto podía ser una estrategia, porque habíamos hablado de utilizar besos robados para promocionar la canción, pero, al final, fui el más sorprendido al darme cuenta que no se era así”, explicó.



Agregó que él sí creyó en un comienzo que se trataba de una campaña publicitaria de la disquera, por lo cual actuó en su momento, pero que después cuando preguntó, le afirmaron que nada había sido planeado.



Expectativas de ‘Robarte un beso’



El récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards puntualizó que tanto la disquera, los productores y él, esperan que la canción se mantenga como uno de los éxitos de 2017.



Precisó, además, que la canción ‘Despacito’, cuyos productores son los mismos de ‘Robarte un beso’, ha puesto un nivel muy alto en la música latina.



La ruana al revés, ¿equivocación o estilo?



Finalmente, el polifacético artista colombiano indicó que la ruana al revés, en la que aparece en el video ‘El orgullo de mi patria’, canción dedicada a los pedalistas colombianos, no se trató de una equivocación o un accidente.



“No fue un accidente, siento que se pone así, incluso vi que un amigo y un campesino la usaban de esa manera. Me encanta ponérmela así”, explicó Vives.



