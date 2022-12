“Casi me desmayo”: la reacción de Valentina Lizcano al verse con su nuevo look

La colombiana Valentina Lizcano sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio de look, algo que, al principio, por poco la hace desmayarse de la sorpresa.

A través de sus redes sociales, la bella empresaria reveló su nuevo color de cabello,

un naranja intenso que al principio la impactó, pero después “lo amó”.

“Y bueno hoy me levante con ganas de cambio, de verme diferente y aquí está el resultado... Al principio casi me desmayo y ya a los 30 minutos me enamoré. Así soy y me gustó mucho”, dijo Lizcano en su Instagram.

Valentina Lizcano cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, en las imágenes de su nuevo aspecto recibió más de 100 mil ‘likes’ y miles de comentarios, la mayoría destacando lo hermosa que luce con su cambio de color en el cabello.

