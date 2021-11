César Escola, estrenando celular, grabó un supuesto ovni en el aeropuerto El Dorado

El jurado de Yo Me Llamo César Escola publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le contó que, al parecer, había visto un ovni sobrevolar el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

"¿Objeto extraño en El Dorado? ¿Me ayudan a entender? Les comparto lo que me pasó el 26/11/21", escribió Escola, mientras que describió exactamente lo que pudo captar con la cámara de su nuevo celular.

"Quiero compartir lo que me pasó el 26 de noviembre de 2021. Abordé un vuelo con destino a Rionegro y el avión salió y todo perfecto. Cuando estábamos en la cabecera de la pista de El Dorado tuvimos que esperar que aterrizaran dos aviones. Para molestar con mi nuevo celular me puse a grabar el aterrizaje de dos aviones y cuando grabo el segundo avión se me dio por volver a chequear el video", contó.

"En un momento mi ojo de televisión detectó algo raro y me puse a buscar en cámara lenta. Quiero que saquen sus conclusiones", afirmó Escola.

