Coco Jadad, la joven barranquillera que sorprende por su voz

En BLU Jeans estuvo la artista colombiana Coco Jadad, quién ha dado de qué hablar en los últimos días, después de lanzar su reciente sencillo ‘Incompleta’, un tema romántico y poético, que ha difundido a través de las diferentes plataformas musicales.

“Hace un año, saliendo de una fiesta, escribí la canción. Lo que quiere decir la canción es que a veces salimos de una relación y no nos damos cuenta de que hay unas partes de nosotros que no podemos entregar y unas puertas que no podemos abrir de la otra persona. Es una muestra de amor, pero también de amor propio”, expresó la joven artista.

Escuche la entrevista completa a Coco Jadad aquí:

