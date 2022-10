Como Dios la trajo al mundo: Britney Spears mostró de más y los usuarios se volvieron locos en redes

Britney Spears es una de las cantantes más reconocidas en el mundo, pues sus éxitos musicales se han vuelto muy populares a nivel mundial y muchos de sus seguidores la admiran por su gran talento. Además, hace poco fue polémica por la relación con su padre.

Sin embargo, la cantante ha llamado la atención de sus seguidores últimamente por mostrar su otra faceta en las redes sociales: muy extrovertida y decidida. Así lo dejó ver en una de sus publicaciones en Instagram donde aparece al natural y únicamente cubriendo su cabeza con un sombrero, mientras está en la playa, algo que encendió las redes sociales.

Ante la publicación, miles de seguidores admiraron su belleza y sobre todo su forma de ser, pero algunos sí se mostraron preocupados, pues piensan que la cantante está sufriendo de problemas mentales al publicar este tipo de contenidos.

Y es que, después de recobrar su libertad, Britney empezó a publicar contenido, pero sin menos ropa. Además, ahora se le ha visto más de fiesta, bailando sin poca ropa y otras actividades que no se le permitían hacer.

"Amo a Britney, pero ya no es nada privada", "Britney, hay mucho más de ti que tu cuerpo", "Amamos a una reina libre que puede hacer lo que quiera con su cuerpo", "Britney, siempre he sido tu fan, Pero no sé qué está pasando contigo", "¡Britney, le estás mostrando al mundo por qué tuviste la tutela! Necesitas ir a buscar un asesoramiento adecuado y apoyo de salud mental" y "Lo entendemos, eres libre y dueña de tu cuerpo, pero muéstranos más de tu corazón", fueron los comentarios de algunos de sus seguidores.

