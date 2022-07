Con premios bastante llamativos comenzó la gran final del Desafío The Box

Una nueva edición del Desafío The Box llegó a su fin y los premios no se hicieron esperar en la culminación del reality, pues se entregaron recompensas no solo por llegar a la final sino por otras particulares categorías.

En primer lugar, los Súper Humanos reconocieron a Ceta por ser el desafiante más aventurero, apasionante y competitivo de todos, por lo que el representante de los Llanos Orientales se llevó una moto con la que recorrerá el país, y no perdió tiempo, pues el finalista aprovechó para darle una vuelta a su nueva consentida.

Por otro lado, Valkyria se llevó 50 millones de pesos por ser considerada por sus propios compañeros como la Súper Humana más humana de la competencia, aquella con unas calidades humanas excepcionales.

“Me parece increíble que premien que uno sea humano, que uno tenga corazón porque así es el derecho de las cosas”, comentó la finalista que no pudo ocultar sus lágrimas.

Del lado de los hombres, quien se llevó los otros 50 millones por la misma categoría fue el medallista olímpico Carlos Marío Oquendo Zabala, más conocido como ‘Okendo’ y quien se robó el corazón de más de uno televidente.

¿Cuánto se lleva el ganador del Desafío The Box?

En esta edición de el Desafío The Box los dos ganadores, tanto de mujeres, como de hombres, se llevarán la módica suma de 400 millones de pesos cada uno.

