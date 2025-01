Con tan solo 21 años, este imitador descrestó a Amparo Grisales: “Me encanta”

En el capítulo de Yo Me Llamo emitido este jueves 16 de enero, los jurados Rey Ruiz, Amparo Grisales y el maestro César Escola quedaron gratamente sorprendidos con la presentación del joven imitador de Dean Martin.

Con solo 21 años, el participante interpretó la icónica canción "Everybody Loves Somebody", de I. Taylor y K. Lane, logrando transportar a los jurados y al público a la época dorada del legendario cantante estadounidense. Su talento, carisma y porte en el escenario fueron destacados por los jurados, quienes no escatimaron en elogios hacia el joven artista.

“Me encanta, me encanta”, expresó Amparo Grisales con evidente emoción tras la presentación. Además, resaltó la capacidad del imitador para traer de vuelta la esencia de Dean Martin: “Me encantaría seguir escuchándote porque es traer esa época aquí al escenario”.

El joven, al ser cuestionado sobre por qué eligió a Dean Martin como su inspiración, reveló: “Interpreté a varios artistas, pero Dean Martin es el color que tengo”.

Por su parte, César Escola destacó la manera en que el imitador entró al escenario, afirmando que recreó con gran fidelidad el estilo característico del artista original.

En redes sociales, la presentación también generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos se dedicaron a aplaudir el talento del joven, otros bromearon acerca de la cercanía de Amparo Grisales con la época de Dean Martin, con comentarios como: “Amparo fue la madrina de bautizo de Dean Martin” o “Dean Martin fue novio de Amparo”. Sin embargo, muchos usuarios también lamentaron que las nuevas generaciones no conozcan al icónico cantante: “A esta generación se la llevó el reguetón y les gustó esa basura”.