Conmovedor mensaje de Lorna Cepeda tras llevar a su guapa hija al altar

Daniela Paz, hija de Lorna Cepeda, se casó con Juan Camilo Casas en una ceremonia rodeada de familiares y amigos.

Cepeda compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías del emotivo momento. En una de las imágenes se ve que la actriz fue la encargada de entregar a su hija al novio en el altar.

La imagen fue acompañada de un conmovedor mensaje. “Ayer, un día absolutamente mágico, emocionante, feliz para mí, se casó mi bebé, mi hija mayor, pelada, muy joven, bella, no saben cómo lloreeeee (...) no sabía realmente que iba a llorar tanto, no muchas mujeres entregamos a sus hijas en el altar, en general lo hace el padre”, escribió Lorna.

En otras instantáneas se ve que la celebración contó con la asistencia de Mariano y Nathaniel, hijos de Lorna Cepeda, y de sus hermanas Ivette y Angie. Igualmente, estuvieron los actores Tiberio Cruz y Catalina Londoño.

