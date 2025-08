'Cuando estamos tú y yo', la creación de Juanes inspirada en The Beatles

El cantante colombiano Juanes se inspiró en el estilo compositivo de la banda británica The Beatles para crear 'Cuando estamos tú y yo', su nuevo sencillo que lanzó este jueves como una "declaración de amor a primera vista".

"Me inspiró la forma en que los Beatles solían empezar a componer sus canciones con el estribillo y el título de la canción en la primera estrofa", expresó el artista, citado en un comunicado de su equipo.

Agregó: "Con esa idea, me fui a casa y me reuní con unos amigos conocidos como Majestik, un trío colombiano de producción y composición formado por Ily Wonder+Los Jaycobz. Cuatro horas más tarde, teníamos esta canción y era mágica. Es una alegría tocarla en directo, y estoy muy emocionado por este momento en el que puedo compartirla con el mundo".

Cantante colombiano, Juanes Foto: AFP

Esta nueva canción es el segundo sencillo del próximo álbum de Juanes, quien presentó por primera vez 'Cuando estamos tú y yo' el pasado 16 de julio en un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

El artista colombiano también estrenó el videoclip de su nuevo sencillo, que está dirigido por el colombo-estadounidense STILLZ.

"El vídeo captura la euforia, el paraíso encontrado, la sensación del descubrimiento de un nuevo amor, con Juanes tocando su distintiva Fender Luna White Signature al borde de las olas en una playa iluminada por la puesta de sol", expresó el equipo del cantante de 'La camisa negra' y 'A Dios le pido'.