Video: Juanes apareció disfrazado de oso en el Metro de Medellín

Durante 10 días, la incógnita de quién era el Oso Polar que rondaba las calles de Medellín, se había mantenido sin respuesta, muchos llegaron a especular en su momento de que se trataba de una misteriosa campaña sobre el cambio climático para concientizar a los ciudadanos y otros llegaron a afirmar que el oso era un hombre arrepentido buscando el perdón de un viejo amor.

Después de muchas hipótesis e historias jocosas, el misterio por fin se develó: el Oso no era nada más y nada menos que Juanes, quien abordó (aun con el disfraz puesto) uno de los vagones del Metro en la estación de La Estrella, para recorrer varias estaciones interactuando con los usuarios del sistema Metro.

Al llegar a la estación San Antonio y ante la mirada atónita de los presentes que no entendían que hacía un oso polar, caminando por este lugar, de manera mágica e inesperada, este se paró ante los usuarios y empezó a entonar una canción, y antes de que pudieran decir su nombre, este se quitó el disfraz y reveló su identidad: ¡era JUANES!

¿Qué hacía Juanes en el Metro de Medellín?

El artista ya nos había dado señales semanas antes, pues el oso siempre que se presentaba en algun lugar, aparecía acompañado de románticos mensajes como: “Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré”, “Disponible esta noche o para toda la vida”, “Una noche contigo vale más que mil años”, “ No te has ido y ya te extraño”, entre otras frases poéticas.