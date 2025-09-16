Cuatro artistas del Festival Cordillera confirmaron shows en solitario en 2026: estos son

Para muchos una sola hora con sus artistas favoritos es muy poco tiempo, algo que sucede por lo general en los festivales y la Cordillera no fue la excepción de esta tendencia, por eso, para el gusto de dichos seguidores varios de ellos confirmaron que volverán en 2026 en un concierto en solitario y cuatro de ellos los más destacados.

Carlos Vives, Miguel Bosé, Paulo Londra y Crudo serán los que regresen en 2026 en un show en solitario y esto es lo que debe saber sobre los conciertos que tendrán en Bogotá en unos meses.



Estos cuatros artistas del Festival Cordillera

Carlos Vives: uno de los conciertos que más amaron los asistentes fue el del samario el 13 de septiembre. Una puesta en escena magistral que dejó en un viaje entre sus mejores canciones y, por fortuna para sus fans, confirmó que habrá gira en 2026 en donde, por supuesto, estará incluida nuevamente Bogotá.

Carlos Vives en el Festival Cordillera // Foto: AFP

Miguel Bosé: el español no se guardó nada en el Cordillera el 13 de septiembre y cantó sus mayores éxitos en un país, que, según él, “lleva en el corazón. Ahora, en marzo de 2026 volverá a la capital del país y estará con su música en el Movistar Arena.

Miguel Bosé en el Festival Cordillera // Foto: AFP

Paulo Londra: el invitado especial de la Cordillera no solo cumplió, sino que emocionó a sus seguidores en el país en un reencuentro esperado y que, finalmente, se hizo realidad. Ahora, volverá el 8 de agosto de 2026 al Movistar Arena para encontrarse con los que no estuvieron en el Simón Bolívar y en solitario.

Paulo Londra Foto: Instagram Paulo Londra

Crudo Means Raw: el artista de calle de Antioquia y uno de los favoritos de miles en el país regresó a los escenarios, ahora, más grande que antes se prepara para su primer Movistar Arena el cual anunció para 2026 y que pronto se conocerá fecha, precio y más detalles sobre el evento.