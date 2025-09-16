En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Cuatro artistas del Festival Cordillera confirmaron shows en solitario en 2026: estos son

Cuatro artistas del Festival Cordillera confirmaron shows en solitario en 2026: estos son

Más de 30 artistas se presentaron en el Festival Cordillera, pero algunos de ellos dejaron iniciados a algunos de sus seguidores y por eso volverán en solitario en 2026.

Carlos Vives y Miguel Bosé en el Festival Cordillera.jpg
Carlos Vives y Miguel Bosé en el Festival Cordillera //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 07:47 p. m.

Para muchos una sola hora con sus artistas favoritos es muy poco tiempo, algo que sucede por lo general en los festivales y la Cordillera no fue la excepción de esta tendencia, por eso, para el gusto de dichos seguidores varios de ellos confirmaron que volverán en 2026 en un concierto en solitario y cuatro de ellos los más destacados.

Carlos Vives, Miguel Bosé, Paulo Londra y Crudo serán los que regresen en 2026 en un show en solitario y esto es lo que debe saber sobre los conciertos que tendrán en Bogotá en unos meses.

Estos cuatros artistas del Festival Cordillera

  • Carlos Vives: uno de los conciertos que más amaron los asistentes fue el del samario el 13 de septiembre. Una puesta en escena magistral que dejó en un viaje entre sus mejores canciones y, por fortuna para sus fans, confirmó que habrá gira en 2026 en donde, por supuesto, estará incluida nuevamente Bogotá.
Carlos Vives en el Festival Cordillera.jpg
Carlos Vives en el Festival Cordillera //
Foto: AFP

  • Miguel Bosé: el español no se guardó nada en el Cordillera el 13 de septiembre y cantó sus mayores éxitos en un país, que, según él, “lleva en el corazón. Ahora, en marzo de 2026 volverá a la capital del país y estará con su música en el Movistar Arena.
Miguel Bosé en el Festival Cordillera.jpg
Miguel Bosé en el Festival Cordillera //
Foto: AFP

  • Paulo Londra: el invitado especial de la Cordillera no solo cumplió, sino que emocionó a sus seguidores en el país en un reencuentro esperado y que, finalmente, se hizo realidad. Ahora, volverá el 8 de agosto de 2026 al Movistar Arena para encontrarse con los que no estuvieron en el Simón Bolívar y en solitario.
Paulo Londra.jpg
Paulo Londra
Foto: Instagram Paulo Londra

  • Crudo Means Raw: el artista de calle de Antioquia y uno de los favoritos de miles en el país regresó a los escenarios, ahora, más grande que antes se prepara para su primer Movistar Arena el cual anunció para 2026 y que pronto se conocerá fecha, precio y más detalles sobre el evento.
Crudo Means Raw.jpg
Crudo Means Raw //
Foto: Instagram @crudomeansraw

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Concierto

Música

Publicidad

Publicidad

Publicidad