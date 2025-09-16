La millonaria cifra que dejó el Festival Cordillera para la economía de Bogotá

Este 13 y 14 de septiembre de 2025, Bogotá fue sede del Festival Cordillera, un evento que reúne a más de 30 artistas nacionales e internacionales en el Parque Simón Bolívar el cual de distribuye en cuatro escenarios acompañado de diversas actividades en toda la zona.

Pero más allá de la importancia del evento para la escena de entretenimiento al contar con artistas como Fito Páez, Rubén Blades, Zoé, Miguel Bosé, Los Auténticos Decadentes, Paulo Londra, Carlos Vives, entre otros, también es una oportunidad para el crecimiento de la economía de Bogotá y, según cifras oficiales de Páramo Presenta, promotora encargada de la organización, esta edición no fue la excepción.

Fito Páez en el Festival Cordillera // Foto: AFP

La millonaria cifra económica que dejó el Festival Cordillera a Bogotá

A través de un comunicado, se conoció que esta edición de la Cordillera contó con la participación de al menos 82.000 espectadores, de los cuales 30.000 eran turistas y excursionistas que viajaron hasta la capital con el objetivo de hacer parte de esa fiesta, es decir, impactando positivamente el turismo en la ciudad.

“La asistencia alcanzó los 82.000 espectadores, de los cuales más de 30.000 fueron turistas y excursionistas que viajaron a Bogotá para vivir el festival. Este flujo de visitantes y la magnitud del evento se tradujeron en una derrama económica estimada en más de 20 millones de dólares para la ciudad, dinamizando de manera directa e indirecta a múltiples sectores productivos”, revelaron en Páramo, sobre la millonaria cifra que recibió la ciudad gracias a este evento.

Carlos Vives y Miguel Bosé en el Festival Cordillera // Foto: AFP

Asimismo, el impacto ayudó a 80 emprendimiento locales y 45 restaurantes, desde nacionales e internacionales, favoreciendo diversos sectores económicos de Bogotá.

“En materia de impacto económico y social, el festival aportó más de 2.800 millones de pesos en contribuciones parafiscales, al tiempo que generó beneficios para 13 sectores económicos. En total, se estima que esta edición creó más de 55.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, consolidando a Cordillera como un motor de desarrollo cultural, ambiental y económico para Bogotá y el país”, añadieron.

Festival Cordillera en Bogotá // Foto: Páramo Presenta

La Cordillera se une en música

Durante dos días, el Parque Simón Bolívar latió gracias a los sabores de la Cordillera, es decir, diferentes géneros musicales se reunieron en un solo punto para disfrutar de todo el talento hispanohablante, desde salsa hasta urbano con Paulo Londra.

Escenarios llenos y con lluvia, que hicieron parte de la experiencia de los asistentes que disfrutaron de principio a fin de esta edición de uno de “los festivales más importantes de la región”, según manifestó en diálogo con Blu Radio, Raúl Sencillez, miembro de la banda Los Caligaris.