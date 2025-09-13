Esta banda argentina hará un espectáculo nunca visto en el Festival Cordillera

Al fin llegó el día en que, nuevamente, Bogotá volverá a vibrar con la música de la Cordillera. Este 13 de septiembre de 2025, el Parque Simón Bolívar será epicentro de grandes artistas, bandas y productores en donde se estarán presentando en cuatro escenario y, algunos, llegarán con una propuesta interesante y diferente, como el caso de Estelares, una reconocida banda de Argentina.

La banda recordó que su primera visita fue casi por casualidad, durante una escala en Bogotá rumbo a Estados Unidos, y que la experiencia los sorprendió gratamente. Desde entonces, regresaron en varias ocasiones, incluyendo presentaciones en Bogotá y Medellín el año pasado, donde recibieron un cálido recibimiento y un fuerte vínculo con el público.

"Colombia es un país que nosotros charlamos entre nosotros, conversamos, tendríamos que haber ido antes, ya que las veces que fuimos muy bien tratados y nos encantó pasar por ahí, la primera vez que fuimos fue hace unos años, medio de pasada, en realidad estábamos yendo a Estados Unidos, y pudimos armar un show ahí, en Bogotá, y la verdad que nos sorprendió, entonces quedamos en que íbamos a volver. Estuvimos el año pasado en Bogotá y en Medellín, y la verdad estuvo buenísimo, tuvimos un feedback con la gente, con el público colombiano, la verdad muy lindo, entonces ahí mismo nos pusimos a trabajar para volver, y en este marco de la invitación del Festival Cordillera, para nosotros es un orgullo, y bueno, como te decía, estábamos muy ansiosos de encontrarnos con el público colombiano", expresaron desde Estelares en diálogo con Blu Radio.

Estelares // Foto: Instagram @estelaresya

Muchos dicen que es la ciudad más rockera de Colombia, y lo sentimos así. El público colombiano es muy afectuoso, y esas condiciones son fundamentales para cualquier artista expresaron

La agrupación también habló de su más reciente álbum, 'Los Lobos', lanzado hace pocas semanas. El título, explicó Pali Silvera, bajista de la banda, tiene un sentido colectivo que refleja la forma en la que la banda entiende su proceso creativo.

“La manada de lobos y su manera de manejarse nos representa. Es un disco que retrata muy bien el presente de Estelares, tanto en vivo como en estudio”, añadieron.

Con más de dos décadas de trayectoria, Estelares continúa consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del rock argentino y latinoamericano, ahora lista para reencontrarse con su público colombiano en uno de los festivales más importantes de la región.

Eso añadido a que la conexión del público de Bogotá con el rock argentino y la ola que representó este género en la década de los 90s, en donde lideró las principales listas de reproducción y vio nacer artistas como Aterciopelados, La Derecha, Juanes, entre otros. Además, del popular Rock al Parque.