'Culpa Nuestra', el esperado estreno de Prime Video este octubre de 2025

Desde Buenos Aires, Argentina, la escritora Mercedes Ron ha conquistado al público español gracias a su talento literario y, en especial, a la exitosa trilogía “Culpables”, que la catapultó a la fama. Sus historias nacieron en la plataforma Wattpad, donde comenzó a redactarlas como una autora emergente. Con el paso del tiempo, estos relatos atraparon a millones de lectores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno que trascendió las redes.
El éxito literario dio un paso más cuando la plataforma Prime Video decidió adaptar la historia a la pantalla. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en los papeles de Noah y Nick, respectivamente, se encargaron de dar vida a los protagonistas, logrando una conexión inmediata con la audiencia. Desde el estreno de la primera parte, la saga ha cosechado gran popularidad, y recientemente, la plataforma anunció la última entrega: “Culpa Nuestra”, presentando un adelanto de su tráiler que alcanzó cifras millonarias de visualizaciones en muy poco tiempo.
Filme que, finalmente, llegará a la plataforma en este mes de octubre de 2025 y mantiene expectantes a todos los fans de esta producción para conocer cómo terminará esta historia que por años conquistó a millones de personas en el mundo, a través de una historia romántica llena de todo un potencial de narrativa nunca visto.
Lista de estrenos de Prime Video en octubre de 2025
- Juego Sucio – 1 de octubre
Un maestro ladrón lidera el golpe más ambicioso de su carrera, enfrentándose a la mafia neoyorquina.
- Sanda (Nueva serie) – 3 de octubre
En un Japón futurista, un joven descubre su vínculo con el mítico Santa Claus en un mundo donde la Navidad es leyenda.
- Mantenimiento Requerido – 8 de octubre
Una mecánica confía sin saberlo en su competidor, mezclando negocios y sentimientos.
- Sin Frenos (Nueva serie) – 10 de octubre
Una socialité y un repartidor transforman una mansión en hostal, rompiendo prejuicios y forjando lazos.
- Culpa Nuestra – 16 de octubre
Noah y Nick se reencuentran en una boda entre heridas y química pendiente.
- The Walking Dead: Daryl Dixon (Nueva temporada) – 20 de octubre
Daryl y Carol enfrentan una nueva guerra en un mundo en constante cambio.
- Lazarus de Harlan Coben (Nueva serie) – 22 de octubre
Tras la muerte de su padre, un hombre enfrenta visiones y asesinatos sin resolver.
- Eden – 24 de octubre
En 1932, un grupo busca un nuevo comienzo en las Islas Galápagos, lejos de la sociedad.
- Hazbin Hotel (Nueva temporada) – 29 de octubre
El hotel infernal prospera mientras crece el rencor hacia el Cielo.
- Hedda – 29 de octubre
Relectura moderna del clásico de Ibsen sobre deseo, manipulación y pasión.
- Cometierra (Nueva serie) – 31 de octubre
Una joven con poderes enfrenta crímenes y su pasado en las afueras de Ciudad de México.
- Tremembé (Nueva serie) – 31 de octubre
En una prisión de máxima seguridad surgen alianzas, intrigas y romances.
- Dime Tu Nombre (Nueva serie) – 31 de octubre
En un pueblo español en 1997, un mal ancestral despierta entre comunidades en tensión.