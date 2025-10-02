'Culpa Nuestra', el esperado estreno de Prime Video este octubre de 2025

Desde Buenos Aires, Argentina, la escritora Mercedes Ron ha conquistado al público español gracias a su talento literario y, en especial, a la exitosa trilogía “Culpables”, que la catapultó a la fama. Sus historias nacieron en la plataforma Wattpad, donde comenzó a redactarlas como una autora emergente. Con el paso del tiempo, estos relatos atraparon a millones de lectores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno que trascendió las redes.

El éxito literario dio un paso más cuando la plataforma Prime Video decidió adaptar la historia a la pantalla. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en los papeles de Noah y Nick, respectivamente, se encargaron de dar vida a los protagonistas, logrando una conexión inmediata con la audiencia. Desde el estreno de la primera parte, la saga ha cosechado gran popularidad, y recientemente, la plataforma anunció la última entrega: “Culpa Nuestra”, presentando un adelanto de su tráiler que alcanzó cifras millonarias de visualizaciones en muy poco tiempo.

Filme que, finalmente, llegará a la plataforma en este mes de octubre de 2025 y mantiene expectantes a todos los fans de esta producción para conocer cómo terminará esta historia que por años conquistó a millones de personas en el mundo, a través de una historia romántica llena de todo un potencial de narrativa nunca visto.

Lista de estrenos de Prime Video en octubre de 2025