Daniella Álvarez sacó de la duda a quienes preguntan si se ha hecho cirugías estéticas

La hermosa presentadora del Desafío The Box Daniella Álvarez se le midió a responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram , sin embargo, la que quizás más llamó la atención fue la de si se había realizado o no algún procedimiento estético.

“¿Cuántos CC (centímetros cúbicos) tienes en los senos?”, fue la pregunta que le realizaron a la exseñorita Colombia.

Daniella Álvarez no dudó en responder y mencionó que no tiene ningún cc.

“Estoy segura que esta es una pregunta que hace una mujer. No tengo nada en mi cuerpo de cirugías plásticas , la verdad es que nunca me han gustado, siempre me voy por lo natural. Así que soy 34b, pero no tengo ningún cc”, respondió la presentadora.

El video de la presentadora fue reposteado por una cuenta en Instagram que les sigue los pasos a varios famosos. Allí se pueden leer varios comentarios de internautas quienes admiran la belleza de Daniella y otros que reflejan las dudas que existen de una posible cirugía en su nariz.