De hacer trenzas a desfilar en Victoria’s Secret: la historia de la modelo Valentina Castro

La noche neoyorquina del desfile de Victoria’s Secret tuvo un brillo especial para Colombia. No solo por la presentación de Karol G, que deslumbró vestida de rojo con alas angelicales, sino también por la aparición de una nueva figura del modelaje internacional: Valentina Castro, una joven de Tumaco que pasó de hacer trenzas en su barrio a desfilar en una de las pasarelas más importantes del mundo.

“Ellos vieron el sabor del Pacífico colombiano”, contó Valentina en entrevista en Mañanas Blu, recordando el casting que cambió su vida hace apenas un mes en Nueva York. “Asistí al casting, me presenté y luego fui seleccionada. Gracias a Dios y a mis agencias, todo fue un sueño”.

Nacida en el corazón del Pacífico nariñense, Castro se define como una mujer auténtica, resiliente y orgullosa de sus raíces. Su participación en el desfile no solo representó una victoria personal, sino también un mensaje de inclusión y diversidad.

Cuando me dijeron que iba con trenzas, me sorprendí. Pensé que usaría peluca, pero decidieron que fuera con algo muy yo, muy de mi esencia contó Castro

El encuentro con Karol G, a quien admira profundamente, fue otro de los momentos más emotivos de la noche. “Ella me dijo muchas palabras lindas, me daba ganas de llorar. Me dijo: ‘mucha seguridad, mucha confianza, eres muy linda’”, recordó emocionada.



Modelo colombiana Valentina Castro y Karol G. Foto: AFP

Castro confesó que la cantante paisa incluso la comenzó a seguir en Instagram días antes del evento, un gesto que selló una conexión genuina entre ambas.

Pero detrás de la modelo que hoy inspira a miles hay una historia marcada por la pérdida y la esperanza. “Hace cinco años falleció mi hermana, y desde entonces decidí aprender a hacer trenzas para mantenerme ocupada y ayudar en casa. Las trenzas trenzan mi vida, siempre serán parte de mí”, afirmó con voz serena.

Cuando se le preguntó qué consejo daría a las niñas que sueñan con seguir sus pasos, su mensaje fue claro: “Sean auténticas, no les dé pena mostrarse al mundo. Usen sus redes, tómense fotos, hagan que su personalidad brille”.

Valentina Castro, la “perla del Pacífico”, como se autodenomina, no solo conquistó la pasarela de Victoria’s Secret; conquistó también el corazón de un país que la vio transformarse en símbolo de esfuerzo, identidad y esperanza.

“Con ayuda de Dios, vamos para arriba”, concluyó. Y todo parece indicar que su vuelo apenas comienza.