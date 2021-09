¿Debutará como actriz? Luisa Fernanda W aclaró rumores que existen de que trabaja en la actuación

La generadora de contenido Luisa Fernanda W aclaró vía Instagram que no está debutando como actriz como se ha venido especulando en algunos portales de noticias. Sin embargo, la también influenciadora dijo que si tuvo una participación, hace poco, en una novela colombiana.

"Por ahí leí una noticia acerca de esto y les cuento que no hice una participación en una novela colombiana y grabé un comercial, pero no voy a actuar en una serie. Por ahora no, el día que debute como actriz lo haré como lo hizo Pipe con una producción de Disney", dijo entre risas Luisa Fernanda W.

La empresaria, además de generar contenido, también estuvo involucrada en el mundo de la música con el canto.

Vea aquí lo que dijo Luisa Fernanda W sobre el tema: