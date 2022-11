¡Del New York Times a los casinos! Periodista renunció para jugar al póker

Maria Konnikova de 33 años era colaboradora habitual de publicaciones como The New Yorker, Slate o The New York Times. Como parte de la investigación para un libro, empezó a indagar por el mundo del póker. Ahora la joven quiere convertirse en una jugadora profesional.

La periodista rusa-estadounidense obtuvo el PCA National, torneo de la serie en Bahamas de 290 entradas a US$1.650 cada una para lograr un premio de US$84.600 y un pase de Platino para el PokerStars Players NLHE Championship 2019 valuado en US$30.000.

Konnikova, es doctorada en Psicología, periodista que publica notas en The New Yorker y New York Times y su próximo meta es publicar su libro sobre el póker, aficción que comenzó desde hace un año cuando empezó a investigar. Ahora la periodista suma ganancias por US$116.204.

Asegura que tiene un gran entrenador y quiere continuar explorando en el juego.