Desafío The Box: Ceta se entera que Emily le coqueteaba por estrategia

Valkyria y Karina regresaron a sus respectivas casas en el Desafío The Box después de una noche de descanso y de recuperación en el Cubo, en la que conversaron sobre sus compañeros. En Beta hablaron sobre las acciones de Emily.

Valkyria no sabía que Emily, quien hacía parte de Gamma, reveló a sus compañeros que “ella no era boba” y aceptaba las invitaciones de Ceta cuando no tenía comida o situaciones que la beneficiaban a ella o a su equipo.

La capitana de Beta también contó que Emily tenía claro que “todo era estrategia” en la competencia, pues vale recordar que ella entró al Desafío mientras mantenía una relación sentimental.

“Que ella necesitaba tener a Ceta como aliado”, añadió Valkyria mientras el representante de los Llano Orientales escuchaba atentamente.

Ceta, en medio de una risa poco natural, expresó que a Emily le funcionó la fórmula porque casi no la sentenciaron al Desafío a muerte.

