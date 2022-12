Desafío The Box: la sentencia a hombre de Omega que generó conflicto entre los integrantes de Alpha

Este viernes, Alpha ganó el Desafío de sentencia y hambre, que fue una prueba de relevos, obteniendo así otro ciclo con comida. Además, Omega fue el segundo y Beta tercero.

Alpha sentenció al Desafío a muerte a Pipe, del equipo Omega, pero la decisión causó una discusión entre Paola y 'Olímpico'.

“No me molesta, pero si me pone triste, es un juego, ¿para qué me buscan la lengua? Si no me nace opinar, porqué lo a hacer”, expresó Paola.

De hecho, ‘Mono’ señaló que su actitud está “fuera de lugar” y que debería participar en las decisiones del equipo sin importar que la sentencia sea para un hombre o una mujer.

