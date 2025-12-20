Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

Publicidad
El chance Paisita Noche volvió a posicionarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia. Como ocurre en cada jornada nocturna, este tradicional juego mantuvo la atención de miles de personas que siguen de cerca los resultados del chance con la expectativa de acertar la combinación ganadora.
Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente: (en minutos)
Una vez divulgados los resultados, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas también ofrecen la opción de consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un registro histórico, una herramienta útil para quienes participan de manera frecuente y desean hacer seguimiento a sus jugadas.
El plan de premios del Paisita Noche contempla varias modalidades de apuesta, cuyos pagos dependen del número de cifras acertadas. Esta estructura permite realizar desde jugadas sencillas hasta apuestas de mayor riesgo, con premios más elevados.
Estas opciones suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas simples y de bajo riesgo.
Cabe recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país. Su principal característica es el sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de manera constante.