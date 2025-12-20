Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a posicionarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia. Como ocurre en cada jornada nocturna, este tradicional juego mantuvo la atención de miles de personas que siguen de cerca los resultados del chance con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Resultado oficial del Paisita Noche – 20 de diciembre de 2025

Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal:

Una vez divulgados los resultados, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas también ofrecen la opción de consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un registro histórico, una herramienta útil para quienes participan de manera frecuente y desean hacer seguimiento a sus jugadas.

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla varias modalidades de apuesta, cuyos pagos dependen del número de cifras acertadas. Esta estructura permite realizar desde jugadas sencillas hasta apuestas de mayor riesgo, con premios más elevados.



Aciertos por cifras finales

La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas opciones suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas simples y de bajo riesgo.



Aciertos de tres cifras

Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: cuando el orden no es determinante, el pago es de 83 pesos por cada peso apostado, ofreciendo un equilibrio entre riesgo y ganancia.

Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno: acertar el número completo en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: permite variación en el orden de las cifras y paga 308 pesos por cada peso apostado.

Cabe recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país. Su principal característica es el sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de manera constante.