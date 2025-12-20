En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Caso Zulma Guzmán Castro: Fiscalía inició el proceso de extradición desde el Reino Unido

Caso Zulma Guzmán Castro: Fiscalía inició el proceso de extradición desde el Reino Unido

La Fiscalía formalizó ante el Reino Unido la solicitud de extradición de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país este martes.

